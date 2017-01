Visps Erlösung?

Die Leiden des EHC Visp wurden in den letzten Spielen für alle deutlich. Stark schwankende Leistungen sind der Grund für den schlechtesten Qualifikationsrang seit 2000. Der neue John Henrion solls nun spätestens in den Playoffs richten.

Die Fans des EHC Visp können etwas aufatmen. Zumindest einer der vielen Ausfälle hinter der Visper Bande wird wettgemacht. Der Verletzte Ausländer John Rehault wird durch den Amerikaner John Henrion ersetzt.

Der Stürmer spielte vergangene Saison in der Schwedischen Hockey Liga und traf gestern Abend im Lonza-Städtchen ein, teilt der EHC Visp in einer Mitteilung am Mittwoch mit.

Die EHC Visp Sport AG verpflichtet für den Rest der Saison 2016/17 von Karlskrona HK in der höchsten schwedischen Division (SHL) John Henrion. Der US-amerikanische Stürmer, welcher am Donnerstag 26 Jahre alt wird, spielt seit zwei Saisons in der SHL (75 Spiele 25 Punkte).

Zuvor spielte er in der Mestis Liga (zweithöchste finnische Liga, 18 Spiele 18 Punkte) sowie in der Allsevenskan (zweithöchste schwedische Liga, 52 Spiele, 46 Punkte). Der 1.80 Meter grosse Henrion gilt als kämpferisch starker Spieler mit läuferischen Qualitäten. Er verfügt ebenfalls über einen guten, harten Schuss.

In den letzten Jahren spielte Henrion, welcher keine Angewöhnungszeit am «europäischen Eishockey» bzw. den grösseren Eisfeldern brauchen wird, auf der Flügelposition. Er kann aber auch als Center eingesetzt werden. Die EHC Visp Sport AG verfügt über eine Option den Spieler für die Saison 2017/18 zu verlängern. Sollten die nötigen Arbeitsbewilligungen noch diese Woche eintreffen, dürfte John Henrion am kommenden Sonntag gegen den EHC Olten seinen Einstand für die Visper feiern.

pd/noa

18. Januar 2017, 10:23

