HOW und Visp spielen für guten Zweck

Heute in einer Woche spielen die beiden derzeit besten Oberwalliser Volleyballteams der BFO in Brig für einen guten Zweck. Am kommenden Samstagnachmittag werden die Oberwalliser Herren den VBC Fully zum Kantonsderby begrüssen, worauf die Visperinnen im Spitzenkampf auf den VBC Kerzers treffen wird. Die Kantineneinnahmen gehen vollumfänglich an den Behindertensport Oberwallis.

Nach dem Wiederaufstieg in die 1. Liga und mit einigen Neuzuzügen ist der VBC Herren Oberwallis (HOW) selbstbewusst in die neue Saison gestartet. Oft war das Herrenteam dem Sieg zum Greifen nahe, in den entscheidenden Momenten fehlte jedoch nicht selten das Wettkampfglück oder die nötige Abgeklärtheit. Im Abstiegskampf konnten jedoch wichtige Punkte geholt werden und um die Lücke zu den letzten Plätzen weiter zu vergrössern kämpft das Team weiter.

Im Spiel gegen den souveränen Leader aus Thonon (F) konnten die Oberwalliser Herren nach einem spannenden Schlagabtausch einen Punkt bejubeln. Dies gibt dem Team die entsprechende Motivation, um in der zweiten Saisonhälfte nochmals durchzustarten. Im Kantonsderby gegen Fully hat man nach der 3:2-Niederlage im CH-Cup noch eine Rechnung offen. Die Partie am 14. Januar bietet nun die Gelegenheit dazu.

VBC Visp

Der VBC Visp behauptet sich bereits seit sechs Jahren in der 1. Liga. Auf diese Saison hin gab es einen Trainerwechsel: Neu steht der Waadtländer Marc-Antoine Boccali an der Seitenlinie - bisher mit grossem Erfolg. Die Visperinnen konnten bis zur Weihnachtspause sämtliche Spiele gewinnen. In vier Partien mussten sie jedoch über die volle Distanz und damit jeweils einen Punkt abgeben.

Das Highlight des VBC Visp war die Doppelrunde gegen den damaligen Leader Murten. Innerhalb von 24 Stunden schlugen die Oberwalliserinnen diesen in zwei hochstehenden Spielen einmal zuhause mit 3:0 und einmal auswärts mit 3:2. Damit hat zum ersten Mal in der Geschichte ein Oberwalliser Damenteam die Tabellenführung der Westschweizer 1.-Liga-Gruppe übernommen. Am 14. Januar trifft der derzeit ungeschlagene Leader Visp nun auf die ersten Verfolgerinnen aus Kerzers.

