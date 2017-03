Vorfreude und Sorgenfalten

Gegen 200 Sportschützen, Ehrenmitglieder, Delegierte und Ehrengäste, unter ihnen der Armeechef Philipp Rebord, und viele andere VIPs haben sich am Sonntag im geschichtsträchtigen Städtchen Martinach zur ordentlichen Delegiertenversammlung des Walliser Schiesssportverbandes (WSSV) getroffen.

WSSV-Präsident Hugo Petrus sorgte mit der perfekt einstudierten zweisprachigen DV und seinem aktiven Vorstand dafür, dass daraus ein «zügig» geführter Anlass wurde, an dem nicht die Traktandenliste Priorität hatte, sondern die Begegnung mit Honoratioren, Preisträgern, scheidenden und neuen Komitee-Mitgliedern und vor allem markanten Ereignissen schiesssportlicher Art in der Zukunft.

Verschärfung des Waffenrechts

Bereits 2019 findet in der Region Ostschweiz das Eidgenössische für Jugendliche statt, in drei Jahren führt Luzern das Treffen aller Schweizer Schützen (ESF 2020) durch und 2022 ist das Unterwallis Organisator des Kantonalen Schützenfestes in der Region Martinach/Chablais mit 135 Scheiben. In der Person von Nationalrat Yannick Buttet konnte bereits ein OK-Präsident gefunden werden.

Aber es herrschte nicht nur eitel Freude und Kameradschaft an diesem festlichen Tag mit Fahnenmarsch und Walliser Hymne. Es waren auch sorgenvolle Worte zu hören, vor allem was den Entscheid der EU-Kommission in Sachen Verschärfung des Waffenrechtes betrifft. Es wird befürchtet, dass diesbezüglich auch die Sportschützen unter die Räder kommen könnten.

Zwei Wechsel im Komitee

Im WSSV-Komitee gab es zwei Wechsel. René Luisier, Nachfolger von Hilaire Besse (Chef Pistole), nahm formell Einsitz im Komitee, nachdem er schon letzte Saison für den Verband tätig gewesen war. Für den ebenfalls nach acht Jahren demissionierenden Julien Dubuis, Grossrat aus Savièse, trat der Staldenrieder Aktive Ivo Abgottspon als Chef Kleinkaliber 50 Meter in das WSSV-Gremium ein. Dazu erklärte sich ein weiterer Abgottspon, Alfred, bereit, die neuen Wettkämpfe der Kat. Auflageschiessen zu organisieren. Damit ist eine der Oberwalliser Hochburgen im Schiesssport, Staldenried, wieder im Kantonalen Vorstand vertreten.

Die Senkung des Eintrittsalters für Jungschützen 300 m auf 15 Jahre hat sich sehr positiv auf die Teilnehmerzahlen ausgewirkt: Zunahme von 50 Prozent im ganzen Land. Gar einen Run auf die Schiesskurse für Jugendliche gab es im Kanton Genf, wo viele Kurse doppelt geführt werden mussten. Die Delegierten nahmen auch erfreut zur Kenntnis, dass der Staatsrat im vergangen Jahr den Schützennachwuchs im Kanton mit 54'000 Franken unterstützt hat. Allerdings sind es nur gerade 1,7 Prozent aller Walliser Jugendlichen im vergleichbaren Alter, die den Schiesssport (Konzentrations- und Präzisionssportart) gewählt haben.

Über den Röstigraben hinweg

Mit einem von der Stadt Martinach offerierten Apéro mit Blick auf das Schützenmusuem auf der Burg La Bâtiaz und einem ausgezeichneten Mittagessen dürfte diese DV als eine der eindrücklichsten in die Geschichte des WSSV eingehen.

Das «Vive le tir sportif – vive le Valais!» eines Redner an der DV verstanden, gemessen am Applaus, alle Oberwalliser Schützen. Und noch ein Zitat von Armeechef Rebord als Nachdoppel: «Schützen müssen nicht den gleichen Akzent haben, aber die gleichen Akzente setzen!»

pd/map

13. März 2017, 14:02

Artikel teilen