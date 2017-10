Vom 2:0 zum 2:4

CUP | Visper Out gegen Davos

Visp führte nach 20 Minuten 2:0 und konnte erneut von einem Cupsieg gegen den grossen HC Davos träumen. Am Ende setzte sich der Oberklassige aber doch noch durch.

Kissel nach 3 und Camperchioli nach 19 Minuten schossen die unterklassigen Visper in Front und die Oberwalliser waren phasenweise im Mitteldrittel dem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstor. Aber dann schlug der favorisierte HC Davos doch noch zurück. Innert zwei Minuten und kurz vor der 2. Pause glichen D. Wieser und Jörg zum 2:2 aus. Die leichten Vorteile wanderten nun wieder zu den Gästen und diese fanden in Kesslers 3:2 (51.) die erstmalige Führung des Spiels. Eggenbergers 4:2 in der Schlussphase entschied diese Cuppartie für Davos, aber Visp verkaufte seine Haut teuer. Seine Leistung war mehr als ordentlich, auch wenn es für ein neuerliches Cupfest nicht reichte.

Mehr zum Cupspiel im WB vom Montag.

22. Oktober 2017, 18:01

