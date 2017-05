Oberwalliser Karatekas erkämpfen sich Podestplätze

Am Samstag haben in Sitten die offiziellen Karate-Wallisermeisterschaften stattgefunden. Organisator war der KC-Valais unter der Leitung von Olivier und Anne Claude Knupfer. Die Oberwalliser Delegation konnte sich dabei einige Titel und Podestplätze sichern.

Das Oberwallis reiste mit den drei Klubs Kofukan Zermatt, Gampel-Saastal und Tomokai Oberwallis in die Hauptstadt. 354 Kinder zwischen 7 und 16 Jahren aus 17 Klubs wurden in 42 Kategorien eingeteilt. Da die Meisterschaften heuer in die Maiferien fielen, waren die Oberwalliser mit deutlich weniger Karatekas am Start.

Wie jedes Jahr standen die Freundschaft und die Nachwuchsförderung der Jüngsten im Vordergrund. Nichts desto trotz wurde mit vollem Einsatz und Ehrgeiz um die begehrten Titel und Medaillen gekämpft. Die kleine Oberwalliser Delegation konnte sich im breiten Unterwalliser Feld gut behaupten und sicherte sich Titel und Podestplätze. Insgesamt gingen je zwei Titel nach Zermatt, Gampel-Saastal und ins Dojo von Tomokai Oberwallis.

Rangliste

Kata

U10 Orange ½ Grün: 1. Rang: Shun Ivai, Kofukan Zermatt

U11 Gelb: 1. Rang: Nicolas Beck, Kofukan Zermatt

U12 Gelb: 1. Rang: Tomas Martins Lima, Gampel-Saastal

U12 Orange ½ Grün: 1. Rang: Jonas Bumann, Tomokai Oberwallis

U12 Blau: 3. Rang: Naveen Bittel, Kofukan Zermatt

U14 Gelb ½ Orange: 1. Rang: Shabareshan Pragash, Tomokai Oberwallis

U14 Blau-Braun: 3. Rang: David Hildbrand, Gampel Saastal

U16 Damen Blau Braun: 1. Rang: Helen Zengaffinen, Gampel-Saastal; 2. Rang: Celine Schmid, Tomokai Oberwallis

Kumite

U12 Gelb ½ Grün: 2. Rang: Jonas Bumann, Tomokai Oberwallis; 3. Rang: Nicolas Beck, Kofukan Zermatt

U12 Gelb ½ Grün schwer: 2. Rang: Martins Lima Tomas, Gampel-Saastal

U12 Grün-Blau: 2. Rang: Naveen Bittel, Kofukan Zermatt

U14-Orange-Grün: 3. Rang: Leon Summermatter, Kofukan Zermatt

