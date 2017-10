Weitere drei Punkte

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der neuen Saison ging mit etwas Glück an die Visper, welche mit drei weiteren Punkten vom ersten Tabellenplatz grüssen.

Da sich diese beiden Teams bereits seit einigen Jahren immer wieder forderten, wussten die Visper um die Stärken der Spieler aus dem Chablais. Ziel war es somit, in Lausanne von Anfang an das Kombinationsspiel der Eagles zu unterbinden und aus einer starken Defensive heraus das eigene Spiel zu lancieren. Das erwartete Abtasten zu Beginn des Spieles blieb zum Erstaunen aller angereisten Fans aus - die Eagles standen sehr hoch und störten gekonnt das Visper Aufbauspiel. Doch trotz des Druckes seitens Aigle waren es die Visper, welche dank zwei Kontertoren von Eggel und Kalbermatten mit einer 2:0 Führung in die Pause gehen konnten.

Nach dem ersten Kabinengang spielte sich Aigle - wie schon rund fünf Minuten vor der Drittelspause - sehenswerte Torchancen heraus, welche sie erstmals nach 30 Sekunden im 2. Drittel nutzen konnten. Trotz vielen Eigenfehlern gelang es jedoch Raphael Gruber, einen hart umkämpften Ball von Jäger ins Tornetz zu schiessen, so dass der Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt war. Mit diesem Spielstand pfiff die Sirene wieder zur Drittelspause.

Nach dem Tee war erneut ein hektisches Spiel zu sehen, in welchem nun Aigle klar das Spieldiktat übernommen hatte und die Visper in das eigene Drittel drängte. Praktisch direkt nach Wiederanpfiff konnten diesmal zurecht die Gegner jubeln. Das Spiel blieb äusserst spannend. Sämtliche Torabschlüsse der Eagles konnten nun geblockt werden und die Lions ihrerseits dank gut geführten Kontern das Score um zwei weitere Tore erhöhen. Nach 60 Minuten trennten sich die Mannschaften somit mit 6:3

pd/noa

25. Oktober 2017, 08:21

