Weitere Enttäuschung für HC Siders

Der HC Siders verpasst den Sprung in den Schweizer Cup der nächsten Saison. In der zweiten Qualifikationsrunde verloren die Mittelwalliser gegen Genf Servette auswärts 1:3.

Das Team wurde erstmals vom neuen Trainer Alain Darbellay gecoacht. Auf den Genfer Führungstreffer in der 14. Minute hatten die Siderser noch eine Antwort parat. Xavier Reber traf in der 30. Minute mit einem Shorthander. Steven Clennon brachte das Heimteam in der 38. Minute aber erneut in Führung. Es blieb spannend bis zum Schluss. 31 Sekunden vor Schluss machte Bastien Berger aber mit dem 3:1 alles klar. Damit wird es nichts mit der Hoffnung auf einen grossen Gegner in der ersten Cuprunde.

alb

07. Februar 2017, 22:24

