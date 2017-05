Junioren-Weltmeisterschaft im Goms und in Kandersteg

Ski nordisch | Grossveranstaltung in bereits acht Monaten

Die Nordic Arena in Kandersteg Foto: zvg

Vom 28. Januar bis zum 4. Februar 2018 finden die Junioren-Weltmeisterschaften im Langlauf, im Skisprung sowie in der Nordischen Kombination in Kandersteg und im Goms statt.

Das lokale Organisationskomitee Kandersteg hatte sich in Zusammenarbeit mit dem Austragungsort Ulrichen für die Meisterschaften beworben. Der Entscheid erfolgte nun am Sonntag an der Frühlingssession des internationalen Skiverbandes FIS. Kandersteg sowie Ulrichen wurden die Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften sowie die U23-Weltmeisterschaften 2018 zugesagt.

Die Nordic Arena in Kandersteg wird Austragungsort der Disziplinen Skispringen sowie der Nordischen Kombination. Die Wettkämpfe in der Disziplin Langlauf werden im Goms ausgetragen. Die Grossveranstaltung findet bereits in acht Monaten statt. Die Vorbereitungen hatten daher schon einige Wochen vor dem offiziellen Entscheid begonnen. Zur Organisation der Weltmeisterschaften ist der Verein JWM / U23 Kandersteg-Goms gegründet worden. Er ist für die Organisation sowie die Koordination zwischen den Austragungsorten zuständig. Auch Swiss Ski und die FIS unterstützen die Organisation der Junioren-Weltmeisterschaft.

pd/map

29. Mai 2017, 09:51

Artikel teilen