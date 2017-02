Wichtiger Sieg in Sitten

Nach einem sehr verhaltenen Start und einer 2:0-Rücklage nach fünf Minuten zeigte der stark dezimierte EHC Raron ein fast fehlerloses Spiel. Am Ende gewannen die Rarner verdient mit 3:7 beim Konkurrenten.

Nachdem man in den ersten Minuten zu viel wollte und sich die Mannschaft zuerst finden musste, nahm der EHC Raron das Spieldiktat in die Hände. Im ersten Drittel blieb man trotz grosser Überlegenheit ohne Tor. Im zweiten Drittel knüpften die Rarner ans erste Drittel an und die Überlegenheit zeigte sich dann auch in Toren.

Durch Wyer Flavian, Lauber Emanuel und Lauber Timo drehten sie das Spiel bis zur 35 Minute und waren über die ganze Linie das bessere Team. Wehrmutstropfen war der verletzungsbedingte Ausfall von Fabian Kalbermatten in der 35 Minute, der mit einer Handverletzung ins Spital von Sitten musste. Mit einem 3:2-Vorsprung ging man in die Pause.

Im letzten Drittel nahm Raron das Zepter erneut in die Hand und konnte das Spiel sicher und souverän mit einem Dreierpack in 2 Minuten ins Trockene bringen. Die tolle Mannschaftsleistung und die gute Arbeit in den Spezialsituationen gaben den Ausschlag für den Erfolg.

Nun hat der EHC Raron die besten Chancen auf Platz 4 und es steht auch noch der 3. Platz in Reichweite. Diesen kann man sich durch einen Direktsieg am nächsten Dienstag gegen den HC Red Ice Martigny um 20.15 in Raron erkämpfen.

01. Februar 2017, 09:30

