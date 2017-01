Wieder die Fehler

Auf ein gutes Startdrittel liess der EHC Saastal Eigenfehler folgen, die konsequent bestraft wurden. Die Oberwalliser verloren in Lausanne gegen Star Forward 2:7.

Gnädinger in der 2. und Sartore in der 17. Minute brachten Saastal 2:1 in Führung. Nicht unverdient, zeitweise hatten die Saaser gar Vorteile gegenüber dem Spitzenteam. Bei Spielhälfte stand es dann aber 2:5, erwähnte Fehler liessen grüssen. Davon erholte sich der EHC nicht mehr, er kassierte in den Schlussminuten gar noch weitere Tore und unterlag 2:7.

Am Samstag empfängt Saastal den HC Siders, hat nun aber keine Chance mehr auf den Heimvorteil in den Playoffs.

25. Januar 2017, 22:42

Artikel teilen