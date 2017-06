FC Brig-Glis ist Walliser Meister

Im Finalspiel um den Walliser Meister der 3. Liga auf neutralem Terrain (Chalais) setzte sich der FC Brig-Glis gegen Vétroz 2:0 durch. Beide Tore fielen noch vor der Pause.

Der FC Brig-Glis, klarer Dominator der Oberwalliser 3.-Liga-Gruppe dieser Saison, schaffte am Dienstagabend einen mehr als würdigen Abschluss, bei dem auch das Wettkampfglück für die Simplonstädter nicht zu kurz kam.

Bereits nach 7 Minuten parierte Goalie Dominik Imfeld einen Handspenalty, dafür markierte Verteidiger Eggel nach 12 Minuten das 1:0, er stand nach einem Freistoss in den Strafraum zum Abstauber bereit. Nach 31 Minuten vergab Vétroz eine grosse Torchance, traf aus kürzester Distanz zuerst nicht ins Tor und dann noch an das Briger Aluminium. Das machten die Simplonstädter besser, sie profitierten von einem Vétroz-Fehler und schossen durch Flavio Gasser das 2:0 (33.).

Spieler und Trainer Jochen Dries feierten den Pokal ausgiebig, nun steht zurück in der 2. Liga ein kleiner Neustart an. Erfolgstrainer Dries verabschiedet mit sich Aufstieg und Walliser Meistertitel und übergibt an seinen Nachfolger Benito Lagger.

13. Juni 2017, 22:19

