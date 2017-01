Es wird noch enger

Siders kassierte in der Grabenhalle erneut eine Niederlage. Foto: Walliser Bote

Der HC Siders unterlag zuhause Star Forward 4:6, der Fernduell gegen Uni Neuenburg um den 4. Platz spitzt sich somit weiter.

Die beste Meldung des Abends für Siders war, dass Konkurrent Neuenburg dem HC Sitten 5:9 unterlag. Der HC Siders profitierte davon aber nicht, die Differenz zu Uni bleibt 4 Runden vor Schluss bei 4 Punkten. Wüthrich schoss Siders nach nur 1 Minute in Führung, Posse (20.) traf zum 2:1, danach aber lagen die Mittelwalliser stets im Rückstand. Posse (56.) und Guyenet (59.) verkürzten auf 4:5, dann skorten die Gäste ins leere Tor und gewannen. Der Motor des HC Siders stockt zusehends, Thierry Métraillers Team kassierte am Samstag die 3. Niederlage in Folge.

21. Januar 2017, 20:20

