Späte Gegentore

Ein Elfmeter in der Nachspielzeit kostete dem FC Oberwallis Naters den einen Punkt gegen YB II, das Kontertor zum 0:2 war dann nur noch Kosmetik. Damit bleibt der Abstiegskampf für den Oberwalliser 1.-Ligisten bitter.

Kein Befreiuungschlag, die beiden Letzten sind näher gerückt. Der FC Oberwallis verpasste es in der ersten Halbzeit, in Führung zu gehen. In einer turbulenten Startphase wurden drei hochklassige Möglichkeiten verpasst, zuletzt wies der Gegner mehr Reserven auf. Trotzdem schien man den einen Punkt über die Distanz zu retten, dann gab es doch noch Tore: Robles verschuldete einen Elfmeter (91.), und ein Kontertor aus abseitsverdächtiger Position führte zum 0:2. Ein bitterer Nachmittag mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit, der Abstiegskampf wird wieder härter.

26. März 2017, 17:07

