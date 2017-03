«Riesenerfolg aus Oberwalliser Sicht»

Am Samstag hat in der Gemeinde Leuk-Susten ein Nationales Klubturnier im Yoseikan Budo stattgefunden. Bei den Erwachsenen wurde dieses Turnier als Schweizer Meisterschaft gewertet. Nicht weniger als 120 Wettkämpfer aus der ganzen Schweiz nahmen an diesem Turnier teil. Davon waren rund 50 aus dem Oberwallis.

Gekämpft wurde in insgesamt zehn verschiedenen Kategorien: sechs Junioren- und vier Erwachsenenkategorien. In vier der sechs Kategorien waren Oberwalliser auf dem Podest vertreten. Bei den Junioren wurden pro Kampf zwei Disziplinen ausgetragen: Der sogenannte Bodenkampf, bei dem es darum geht, den Gegner auf dem Boden zu fixieren, und der Waffenkampf, bei dem mit Schaumgummi überzogenen Stöcken auf den Körper des Gegner geschlagen wird, um somit Punkte zu sammeln.

Junioren 2011/2012

Wer dachte, dass es bei den Allerkleinsten eher ruhig zu und her ging, hat weit gefehlt. Auch die ganz Kleinen zeigten bereits ihr Können und schenkten sich nichts. Aus Oberwalliser Sicht reichte es Luca Leiggener auf den dritten Rang. Er sicherte sich damit die Bronzemedaille. Den Sieg machten die zwei Wettkämpfer aus Montreux und Leysin unter sich aus, mit dem besseren Ende für den Kämpfer aus Leysin.

Junioren 2010/2009

Bei den Junioren in der Kategorie 2010/2009 schaffte es Eneo Dentella, Kämpfer vom Klub Brig-Glis, auf den dritten Rang. Runde um Runde erkämpfte er sich wichtige Punkte. Für den Final reichte es schlussendlich dann doch nicht ganz. Dennoch gewann er die Bronzemedaille. Im Final trafen zwei Kämpfer aus Leysin aufeinander, welche sich einen für ihr Alter hochspannenden Kampf lieferten, mit dem besseren Ende für Loris Rickly.

Junioren 2004/2003

Tizian Dekumbis vom Klub aus Visp startete sehr nervös. Mit wenigen Startschwierigkeiten steigerte er sich von Kampf zu Kampf. Im Final traf er dann auf einen Kämpfer aus Leysin. Hier wuchs Dekumbis über sich hinaus und gewann schliesslich klar nach Punkten. Er gilt bereits heute als grosses Versprechen für die Zukunft.

Junioren 2002/2001

Hier startete Vivienne Pollinger vom Klub St. Niklaus/Visp als einzige Oberwalliserin. Vor kurzem gewann sie als jüngste Teilnehmerin in der Geschichte des Schweizer Verbandes die Silbermedaille. Dieses Resultat wollte nun auch National bestätigt werden.

Und das tat Pollinger auch. Sie liess ihren Gegnern keine Chance. Im Final traf sie auf den Sieger des vor kurzem durchgeführten Turniers in der Welschsprachigen Schweiz. Die Oberwalliserin startete verhalten, steigerte sich dann jedoch rasant. Der Kämpfer aus Collombey konnte mit ihrer Technik und Geschwindigkeit nicht mithalten. Somit gewann Pollinger verdient die Goldmedaille.

Erwachsene Anfänger Fuss-Faustkampf

In dieser Kategorie konnte sich kein Kämpfer aus dem Oberwallis für den Final qualifizieren. Mit Julia Schmid und Robin Luggen scheiterten die letzten zwei Oberalliser Kämpfer vom Klub Visp im Viertelfinal.

Erwachsene Anfänger Waffen

Hier kämpften sich gleich zwei Visper in den Final vor. Konnte Julia Schmid den kleinen Final noch für sich entscheiden und somit die Bronzemedaille gewinnen, zog Robin Luggen im Final den Kürzeren. Dennoch darf er sich verdient als Vizeschweizermeister bei den Erwachsenen Anfängern betiteln.

Erwachsene Elite

In dieser Kategorie wurde in zwei verschiedenen Kategorien gekämpft. Die eine war der Faust-Fusskampf, die andere der Waffenkampf. An diesem Turnier waren die Besten der Besten des Schweizer Verbands vertreten und somit durfte man sich auf hochspannende Kämpfe freuen. Fünf der sechs Podestplätze wurden durch Oberwalliser gewonnen.

Elite Fuss-Faustkampf

In dieser Kategorie liess Noel Seiler vom Klub Brig-Glis keine Zweifel aufkommen, dass er momentan der Beste ist. Konnte er vor kurzem noch das Turnier in Paris im Schwergewicht für sich entscheiden, doppelte er nun mit dem Turniersieg an der Schweizer Meisterschaft nach. Auch Leon Haschier vom Klub Leuk-Susten kämpfte sich hervorragend in den kleinen Final vor, gewann dieses klar und wurde somit Dritter.

Elite Waffen

Klare Angelegenheit für die Oberwalliser: Alle Podestplätze gingen in den oberen Kantonsteil. Mit Leon Hischier als Sieger stand einer der momentan besten Waffenkämpfer Europas zuoberst auf dem Podest. Auf den Plätzen zwei und drei platzierten sich Ivan Rajic vom Klub Visp und Noel Seiler vom Klub Brig-Glis.

«Aus Oberwalliser Sicht war dieses Turnier wiederum ein Riesenerfolg», so Martin Julier, welcher seit Dezember Präsident aller vier Klubs im Oberwallis ist und auch Wettkampforganisator mit dem Klub aus Leuk-Susten war. Das nächste Ziel für die Oberwalliser Vereine ist, ein grösseres Turnier nach Brig-Glis zu holen.

pd/map

22. März 2017, 10:35

Artikel teilen