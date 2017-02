Ein Sieg, eine Niederlage

Der HC Siders gewann 5:3 in Neuenburg und bleibt doch noch im Playoff-Rennen, derweil der EHC Saastal bei Düdingen 0:3 unterlag.

Bei Uni Neuenburg musste Siders gewinnen, sonst wäre das Saisonende definitiv gewesen. Reber (31.) glich zum 1:1 aus, Baruchet (32.) und wieder Reber (35.) bauten gar auf 3:1 aus, aber die Neuenburger glichen aus. In den letzten Minuten gelang dem HC Siders ein Doppelschlag, Meyrat (57.) und Posse (58.) fixierten das 5:3-Schlussresultat. Damit liegen die Mittelwalliser in der Playoff-Viertelfinalserie nur noch 1:2 zurück und empfangen den Gegner am Dienstag wieder in Siders.

Wieder einen Zu-Null-Heimsieg gab es zwischen Düdingen und Saastal, die Freiburger setzten sich 3:0 durch. Nach 3, 38 und 41 Minuten schoss Düdingen seine Tore und revanchierte sich damit für die am Dienstag im Saastal erlittene 0:4-Schlappe. Die Oberwalliser wehrten sich in (zu) vielen Boxplays erfolgreich, konnten aber selber zu Beginn des Mitteldrittels bei 3 Strafen in Serie gegen die Freiburger nicht reüssieren. In der Serie liegt Düdingen damit 2:1 in Front.

Mehr zu den Spielen im WB vom Montag.

18. Februar 2017, 20:07

