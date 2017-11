Zurück auf der Siegesstrasse

Nach der Niederlage gegen La Côte reiste HOW nach Genf, um sich mit CERN zu messen. Die Mannschaft aus Genf ist den Oberwallisern ein bekanntes Pflaster, spielten sie in der erstem Runde des Schweizer Cups doch bereits gegen die Physiker.

Artikel zum Thema Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung

HOW verpasste den Start in den ersten Satz und kroch dem zu Beginn eingehandelten Rückstand bis zum Satzende hinterher. Die vielen Eigenfehler verhinderten den Ausgleich und so gewann CERN den Auftaktssatz mit 25:21. Nachdem sich die Oberwalliser Eigenfehlerquote im zweiten Satz nicht besserte, wechselte Spierlercoach Gitz den Passeur und brachte Lorenz ins Spiel. Der Wechsel zeigte Wirkung und HOW vermochte die Genfer in Schach zu halten. Mit 22:25 und 16:25 gewannen die Oberwalliser die Sätze zwei und drei.

Um das Punktemaximum nach Hause zu bringen, musste der vierte Satz auch gewonnen werden. CERN versuchte mit allen Mitteln HOW einen Strich durch die Rechnung zu machen. Keine der Mannschaften vermochte die letzten Punkte zu gewinnen - immer war das gegnerische Sideout erfolgreich. Schlussendlich war es Manuel Jordan, der die Nerven behielt und CERN mit seinen Services zum Fehler zwang. HOW sichert sich drei Punkte und liegt somit Punktegleich mit dem Zweitplatzierten La Côte auf dem 3. Rang der 1. Liga.

Am Freitag kommt es zum grossen Showdown der 1. Liga. HOW empfängt in Brig den Ligaprimus aus Fully zum ersten Walliser Derby des Jahres.

pd / pmo

27. November 2017, 19:58

Artikel teilen