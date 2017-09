Zwei neue Ehrenmitglieder

An der Generalversammlung des FC Naters, die am Donnerstag im Restaurant Touring abgehalten wurde, wurden Michael Albrecht und René Meichtry aufgrund ihrer langjährigen Verdienste für den Verein zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.

Vereinspräsident Norbert Rittiner konnte so viele Mitglieder begrüssen wie wohl noch nie. Mit der 59. Versammlung stieg der FC Naters in die Jubiläumssaison. Zum 60-jährigen Bestehen sind verschiedene Feierlichkeiten geplant. So findet als Höhepunkt am 11. August ein Sommernachtsfest statt. Der FC wird aber auch mit dem OK «1000 Jahre Naters» zusammenarbeiten, ein gemeinsames Fest mit allen Vereinen ist geplant. Für die Junioren werden Turniere in einem grösseren Rahmen durchgeführt.

Mit der sportlichen Situation zeigte sich Norbert Rittiner zufrieden. Die erste Mannschaft konnte sich in der 2. Liga halten, daneben hat man Aktivteams in der 4. Liga, bei den Senioren und den Frauen. Im Juniorenbereich war der Verein stark beschäftigt mit der Trainersuche. Nicht weniger als zwölf neue Trainer konnten gefunden werden.

22. September 2017, 11:22

