Zwei junge Talente stossen zum FC Sitten

Der FC Sitten hat sein Kader mit der Bekanntgabe der Verpflichtung von zwei jungen Spielern vervollständigt. Zum Team stossen der italienische Nachwuchsinternationale Federico Dimarco sowie der brasilianische Stürmer Matheus Cunha.

Der italienische Nachwuchsinternationale Federico Dimarco, mit Jahrgang 1997, kommt von Inter Mailand in die Walliser Hauptstadt. Der talentierte Linksverteidiger, ein Eigengewächs der Mailänder Mannschaft, hat als 17-Jähriger anlässlich einer UEFA-Europa-League-Begegung im Dezember 2014 sein erstes Spiel bei den Profis bestritten. Mit der Nachwuchsmannschaft von Inter hat er zudem mehrere Titel gewonnen, danach wurde er im Frühling 2016 an Ascoli in die Serie B ausgeliehen. Letzte Saison spielte er in der Serie A beim FC Empoli.

Mit seinen 19 Jahren sei er ein potentieller Spieler der Squadra azzura für die nächsten Jahre, ist der FC Sitten in seiner Mitteilung zum Transfer überzeugt. Dimarco hat nämlich in allen Nachwuchsnationalmannschaften gespielt, wurde 2013 unter anderem Vize-Europameister mit der U17. Letzten Sommer machte er bei der Euro U19 mit vier erzielten Toren auf sich aufmerksam. Die letzten Wochen glänzte er mit der Squadra Azzura, mit der er an der U20-WM den dritten Rang belegte. Kürzlich wurde er von Atalanta und Pescara umworben, er hat nun aber für vier Jahre beim FC Sitten unterschrieben.

Braslianisches Versprechen

Als zweiter Neuzugang wird der erst 18-jährige brasilianische Stürmer Matheus Cunha, der bis anhin Coritiba FC gehörte, bekannt gegeben. Er ist im offensiven Bereich variabel einsetzbar, stiess letztes Jahr zum Kader der U20-Mannschaft. In seinem ersten Jahr in dieser Spielklasse schoss er auf Anhieb acht Tore. In Coritiba konnte er von der Erfahrung und den Tipps des ehemaligen ManU-Spielers Anderson profitieren, der zur Zeit in der ersten Mannschaft spielt. Seit letzter Woche weilte der Stürmer, der die Nummer 70 tragen wird, im Vorbereitungscamp in Crans-Montana. Nun hat er einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieben.

30. Juni 2017

