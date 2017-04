Zwei Topskorer aus Norwegen zum EHC Visp

Die EHC Visp Sport AG verpflichtet aus der norwegischen «Get Ligaen» mit je einem Einjahresvertrag die ligaweiten Topscorer Mark Van Guilder und Dan Kissel.

Die beiden wurden am Dienstag mit dem norwegischen Spitzenteam «Stavanger Oilers» Meister. Die Oilers waren unter anderem in der Champions Hockey League engagiert.

Mark Van Guilder gilt mit 33 Jahren als erfahrener Center. Er wurde letzte Saison mit Ritten in Italien Meister, zuvor feierte er ebenfalls in der ECHL sowie in der NCAA je einen Meistertitel. Van Guilder gilt als Teamleader, war in seinen Teams oft Teil des «Captain Trios». Diese Saison dominierte er die Skorerlisten Norwegens sowohl in den Playoffs (14 Spiele, 10 Tore und 18 Assists für Total 28 Punkte) als auch in der Qualifikationsrunde wo er in 45 Spielen 65 Skorerpunkte erzielte (24 Tore, 41 Assists). Der Rechtsschütze Van Guilder spielte unter anderem 416 Spiele in der AHL (65 Tore, 81 Assists).

Neben dem US-Amerikaner Mark Van Guilder verpflichtet die EHC Visp Sport AG seinen Landsmann Dan Kissel. Der wirblige und flinke Rechtsflügel ist Sturmpartner von Mark Van Guilder. Zusammen erzielten sie in der Qualifikation nahezu ein Drittel der Tore ihres Teams. In den Playoffs waren es sogar 50 Prozent. Der 30-jährige Dan Kissel gewann die letzen fünf Meisterschaften mit den Stavanger Oilers. Weiter gewann er ebenfalls eine ECHL-Meisterschaft sowie zwei NCAA-Meisterschaften. Diese Saison erzielte Dan Kissel in 45 Qualifikationsspielen 59 Skorerpunkte (29 Tore, 30 Assists) und beendete die Skorerliste der Qualifikation hinter Mark Van Guilder auf dem zweiten Platz. In den Playoffs erzielte er in 14 Spielen 25 Punkte (13 Tore, 12 Assists).

Die Tatsache, dass beide Spieler bereits zusammen gespielt haben, war für die EHC Visp Sport AG ein wichtiger Faktor im Entscheidungsprozess. Nebst in Norwegen, waren beide bereits zu NCAA-Zeiten an der University of Notre Dame im selben Team.

Die «Get Ligaen» brachte immer wieder interessante Spieler in die National League B – zuletzt Jacob Berglund und Dion Knelsen. Die EHC Visp Familie zeigt sich erfreut, dass sich Dan und Mark nach längeren Verhandlungen für das Wallis entschieden haben.

