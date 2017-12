Zweiter Meisterschaftssieg für HOW2

Am Samstagabend kam es bei den VBC Herren Oberwallis in der 2.-Liga-Meisterschaft zum Kellerduell. Der VBC HOW2 empfing in der OS Glis den VBC Flanthey-Lens.

In der Anfangsphase spielte Flanthey-Lens unbekümmert auf und HOW2 zeigte sich verunsichert. So waren es denn auch die Gäste, welche mit bis zu fünf Punkten Vorsprung führten. Die Oberwalliser ihrerseits fingen sich sodann nach einer Weile und machten mit guten Angriffen Druck. Da Flanthey-Lens diesem nicht bald mehr standhalten konnte, drehte HOW2 den Satz und gewann ihn mit 25:22.

Im zweiten Satz waren die Gastgeber von Anfang an bereit, die Oberwalliser Mannschaft liess nichts anbrennen, führte stets und spielte über weite Strecken besser als der Gegner. HOW2 überzeugte mit Kampfgeist, guten Angriffen und meist guten Annahmen. Verbesserungspotential haben die Spieler jedoch noch beim Service. Der zweite Satz ging mit 25:18 an HOW2.



Im dritten Satz gelang wiederum dem Heimteam der bessere Start. 13:7 lagen die Oberwalliser vorne, bauten aber allmählich ab und machten es damit noch einmal spannend. Flanthey-Lens lag der Heimmannschaft mit 22:21 nämlich dicht auf den Fersen. Allerdings konnte HOW2 in der Schlussphase in den wichtigen Situationen noch einmal einen Gang höher schalten. Schlussendlich blieben dank einem 25:23 im dritten Satz drei Punkte im Oberwallis.

Schon am nächsten Samstag geht es weiter für HOW2. Auswärts wartet der Tabellenführer aus Martinach.

04. Dezember 2017, 13:19

