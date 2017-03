UHC Naters-Brig klassiert sich auf zweitem Rang

Am Sonntag spielten die Damen des UHC Naters-Brig ihre letzte Meisterschaftsrunde in Genf. Mit zwei guten Leistungen sicherten sie sich dabei in der ersten Saison in der 2. Liga gleich den zweiten Rang.

UHC Naters-Brig – UHC Flamatt-Sense 6:2 (3:1)

Mit viel Elan traten die Walliserinnen an. Grünwald nutzte denn auch gleich die erste Chance zum 1:0 nach 10 Sekunden. Im Anschluss suchte Naters-Brig immer wieder den nächsten Treffer. Doch war es schliesslich Flamatt-Sense, welche mit einem Konter den Ausgleich erzielen konnte. Da die Oberwalliserinnen jedoch weiterhin eine konzentrierte und engagierte Leistung zeigten, konnten sie durch Millius und Salzmann bis zur Pause auf 3:1 erhöhen.

Nach dem Seitenwechsel traten die Fribourgerinnen deutlich aggressiver aus. So entwickelte sich eine umkämpfte, aber stets faire Partie, welche mit dem Anschlusstreffer zusätzliche Spannung verliehen bekam. Fortan nahm Naters-Brig das Heft in die Hand und kontrollierte das Spiel. Grünwald und Schuler sorgten in der Folge mit ihren Toren für die Vorentscheidung. Als die Fribourgerinnen eine Überzahlsituation bekamen, schöpften sie trotzdem noch einmal Hoffnung. Doch Steiner sorgte mit einem Shorthander für das verdiente 6:2-Schlussresultat für den UHC Naters-Brig.

Rouge et Or du Locle – UHC Naters-Brig 11:5 (8:3)

Auch im zweiten Spiel liessen die Walliserinnen nichts anbrennen. Unbeeindruckt von einem frühen Gegentreffer spielten die Walliserinnen ihr Programm herunter. Grünwald, Henzen, Salzmann und zweimal Montani brachten die Partie früh in die gewünschten Bahnen. Doch mit zwei schnellen Angriffen verkürzten die Spielerinnen aus Le Locle noch auf 3:5. Wiederum wussten die Oberwalliserinnen zu antworten. Leiggener und ein Doppelschlag von Millius sorgten für eine komfortable 8:3 Pausenführung.

In der zweiten Hälfte drücke Naters-Brig erneut aufs Tempo und erhöhte durch Salzmann, Montani und Henzen. Auch wenn am Ende der Partie noch zwei Gegentreffer hingenommen werden mussten.

Der UHC Naters-Brig siegte am Ende verdient und holte sich dank zwei überzeugenden Spielen erneut vier Punkte. Damit klassierten sie sich in der Tabelle ein Jahr nach dem Aufstieg bereits auf dem zweiten Platz. Das Ziel für die nächste Saison ist bereits gesetzt: Die Oberwalliserinnen wollen den Aufstieg in die höchste Kleinfeldliga erreichen.

Für den UHC Naters-Brig spielten: Kellenberger Nadja (Tor), Schmid Annalene (Tor), Henzen Celine (2 Tore /1 Assist), Grünwald Annick (3/2), Imoberdorf Fabienne (0/2), Leiggener Céline (1/1), Millius Isabelle (3/3), Montani Nicole (3/1), Salzmann Jennifer (3/1), Schuler Femke (1/2), Steiner Vanessa (1/3), Weber Olivia (0/1).

pd / pan

19. März 2017, 18:36

