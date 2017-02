Freude und Frust

Der EHC Saastal setzte gegen Düdingen ein dickes Ausrufezeichen, gewann 4:0 und glich die Playoff-Serie zum 1:1 aus. Nichts zu lachen hat der HC Siders, der nach einer weiteren Niederlage gegen Uni Neuenburg vor dem Saisonende steht.

Gegen Düdingen leistete sich der EHC Saastal zwar zehn 2-Minuten-Strafen, aber die Freiburger profitierten nie davon. Im Gegenteil und das hat durchaus Seltenheitswert: Dem EHC Saastal gelangen gleich 2 Shorthander, Markus Burgener (11.) schoss das 2:0 und Ralph Zurbriggen (58.) das 4:0. Man staunte nicht schlecht, wie ein dermassen routiniertes Team wie Düdingen gleich doppelt Schaden erlitt im eigenen Überzahlspiel. Die weiteren Saaser Tore schossen Summermatter (6.) zum 1:0 und Sartore (33.) zum 3:0. Am Samstag in Düdingen steigt das 3. Playoff-Viertelfinalspiel.

Ganz anders die Lage beim HC Siders, der wiederholt arge Schwächen im Powerplay zeigte und trotz Strafenflut (beidseits) nur zwei Tore schoss, die allerdings beide in Überzahl. Guyenet (4.) besorgte das 1:0 und Dozin (33.) den Anschlusstreffer zum 2:3. Neuenburg profitierte von einem schwachen Siders-Goalie Hauser, der nach 20 Minuten prompt das Feld für Pittolaz räumen musste, lag 3:1 in Führung und machte in der letzten Minute mit Gays 4:2 in das leere Tor alles klar. Der HC Siders liegt in der Serie 0:2 zurück und darf am Samstag auswärts keinesfalls nochmals verlieren, sonst beginnen bereits die Sommerferien.

Mehr zu den Spielen im WB vom Mittwoch.

14. Februar 2017, 22:36

Artikel teilen