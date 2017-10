Nur ein Punkt

Das war so gar nicht der Abend des EHC Visp, der gegen das Tessiner Farmteam nach Verlängerung verlor. Die Wende vom 0:2 zum 3:2 bei Spielmitte war für die Oberwalliser nicht ausreichend.

Statt gegen die Rockets gleich mit markanten Aktionen in das Spiel zu starten, lag der EHC Visp nach 10 Minuten 0:2 in Rückstand. Nater verkürzte in doppelter Überzahl auf 1:2 (14.), immerhin noch vor der ersten Pause. Im Mitteldrittel gelang die Wende, Achermann (25.) und Heynen (28.) sorgten mit dem 3:2 für eine neue Ausgangslage. Der EHC spielte nicht gut und hatte nach 52 Minuten Biascas 3:3-Ausgleich hinzunehmen. In der Verlängerung schoss Incir gar das Siegestor für die Tessiner.

10. Oktober 2017, 21:57

