1. Augustwanderung von Simplon nach Gondo

Mit mehr als vierhundert Teilnehmern konnte auch die diesjährige 1. Augustwanderung mit Informationen zu Simplon und Gondo und kulinarischen Köstlichkeiten einen Vollerfolg verzeichnen.

Die Strecke führte in diesem Jahr auf dem Stockalperweg von Simplon bis nach Gondo. Anspruchsvoll, aber von jedermann innert dem vorgegebenen Zeitplan zu schaffen.

An verschiedenen Posten gab es Informationen zur Geschichte und zu heute und dabei wurden Spezialitäten und Getränke aufgetischt. So in Simplon Orientierung über die Heimattagung in einem Jahr, in der Napoleonskaserne Ausführungen zur Strassengeschichte, im Fort Gondo wurde über die einstige militärische Nutzung berichtet und in Gondo gab es Wissenswertes zum Gemeindeleben.

Die Rückfahrt nach Simplon erfolgte im Postauto bis zum Dorfplatz, wo alsdann ein grosses Fest der Begegnung stieg und abends die 1. Augustfeier stattfand.

01. August 2018, 18:15

