10 Jahre Engagement für die Oberwalliser Wirtschaft

Die GV des Vereins Wirtschaftsforum Oberwallis wurde in den Räumlichkeiten der ACW Auto-Center AG in Eyholz durchgeführt. Foto: zvg

Der Verein Wirtschaftsforum Oberwallis feiert sein 10-jähriges Bestehen. An der GV am Mittwochabend erhielten die Mitglieder einen Einblick auf vergangene und anstehende Themen.

Die GV des Vereins Wirtschaftsforum Oberwallis wurde traditionell im Betrieb eines Mitglieds durchgeführt. Vereinspräsident Mario Kalbermatter begrüsste die rund 50 Teilnehmer bei der ACW Auto-Center AG in Eyholz. Der Gastgeber hat sich seit seinen Anfängen vor über 60 Jahren stetig weiterentwickelt. Zuletzt konnte das Unternehmen 2016 den Standort in Eyholz vollumfänglich modernisieren. Die neuen Räumlichkeiten bildeten einen würdigen Rahmen zum Start in das zehnte Vereinsjahr.

Im vergangenen Jahr organisierte der Verein für seine Mitglieder einen Ausflug zum Bürgenstock Resort, dessen Nachhaltigkeitskonzept mit Energiegewinnung, Bauweise und Logistik beispielhaft sei. «Solche Projektbesichtigungen sind inspirierend und finden grossen Anklang bei den Mitgliedern», sagt Geschäftsleiter Ivo Nanzer. Ebenso wie der jährliche Wirtschaftstag, der im November 2017 zum Thema «Stress & Burnout» durchgeführt wurde. Dr. Dieter Kissling und Nationalrätin Natalie Rickli überzeugten dabei als Referenten.

Im Jubiläumsjahr werden die Mitglieder verschiedene Themen und Anlässe erwarten. Der Verein wird sich unter anderem vertieft mit dem Wirtschaftsraum Oberwallis sowie dem Thema Auftrittskompetenz befassen. Ausserdem sind ein Olympia-Frühstück und der obligate Jahresausflug geplant.

Zum Abschluss der diesjährigen GV rückte das Thema Marketing in den Fokus. Damian Constatin, CEO Valais/Wallis Promotion, führte aus, wie mit territorialem Marketing Wertschöpfung generiert werden kann.

pd/noa

22. März 2018, 10:39

Artikel teilen