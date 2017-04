Hundertste GV der Frauen- und Müttergemeinschaft Naters

Rund 400 Mitglieder konnte die Frauen- und Müttergemeinschaft Naters – der grösste Verein der Gemeinde – am vergangenen Freitag zur hundertsten GV im Zentrum Missione begrüssen.

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Naters zählt gemäss Mitteilung des Vereins mehr als 900 Mitglieder, davon sind ingesamt 390 Vereinsmitglieder in Zirkelgruppen vertreten.

An der GV in im Zentrum Missione in Naters konnten vier ehemalige Präsidentinnen sowie die Initiantinnen der Zirkel- und Italienergruppen und der Witwen- und Chorgruppe geehrt werden. Zum hundertjährigen Jubiläum wurde zudem eine eigene Homepage kreiert.

pd / pan

30. April 2017, 12:48

