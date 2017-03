1026 Arbeitslose weniger im Wallis

Ende Februar waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 8033 Arbeitslose gemeldet, das entspricht 1026 weniger als Ende Januar. Der Rückgang der im Wallis verzeichneten Arbeitslosenquote basiert auf der Wiederaufnahme der saisonalen Tätigkeiten.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im ganzen Kanton erklärt sich hauptsächlich mit den Abmeldungen von Arbeitslosen aus den Berufen des Baugewerbes (52 Prozent des Gesamtrückgangs der Arbeitslosigkeit im Februar) und der Landwirtschaft (18 Prozent). Die Situation der Berufsleute aus dem Gastgewerbe und dem Handel trägt mitten in der Wintersaison ebenfalls zu dieser Verminderung der Arbeitslosigkeit bei. Im Wallis waren im Februar noch 8033 Arbeitslose gemeldet. Auf das Oberwallis ausgerechnet lediglich 765.

Im Vergleich zum Februar 2016 ging die Arbeitslosigkeit in allen Berufen zurück. Das leichte Wirtschaftswachstum von 2016, das sich 2017 fortsetzt, ist der Hauptgrund für diese Entwicklung. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit lässt sich jedoch auch anhand anderer Faktoren erklären. So war beispielsweise der Monat Februar 2017 ausserordentlich mild (durchschnittlich 3,5 Grad wärmer als in den letzten 35 Jahren) und der Kanton lancierte ein Projekt zur Bekämpfung der saisonale Arbeitslosigkeit.

Gemäss den ersten Rückmeldungen der RAV bezüglich ihrer Erfahrungen mit dem neuen Betreuungsdispositiv für saisonal Arbeitslose könnte dieser Rückgang der Arbeitslosigkeit teilweise daraufhin zurückzuführen sein. Der Kanton Wallis erwartet nun das Monitoring des SECO in Zahlen am Ende des Frühlings, um die ersten Auswirkungen dieses Projekts zu messen.

09. März 2017, 08:10

