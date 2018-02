15 Kühe evakuiert

Ein Raub der Flammen. In Nendaz hatte die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag einiges zu tun. Foto: Kapo Wallis

Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr ist in einer Scheune an der Route des Condémines in Fey bei Nendaz ein Brand ausgebrochen. Personen sind nicht verletzt worden. Die in der Scheune untergebrachten 15 Kühe konnten gerettet werden.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei am Mittwochabend den Brandausbruch in einer Scheune in Fey in der Unterwalliser Gemeinde Nendaz. Die unverzüglich aufgebotene Feuerwehr des CSI Printse hätte den Brand in der Folge rasch unter Kontrolle bringen können.

Während des Einsatzes musste die Strasse gesperrt werden. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, wobei die Brandursache zurzeit allerdings noch nicht bekannt ist, so die Kantonspolizei in einer Mitteilung zum Vorfall. Eine entsprechende Untersuchung wurde eingeleitet.

22. Februar 2018, 08:28

