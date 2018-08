150 Camper in Arolla evakuiert

150 Camper mussten in Arolla evakuiert werden. (Symbolbild) Foto: Keystone

Wegen Murgängen musste der höchstgelegene Campingplatz Europas in Arolla am Sonntagabend evakuiert werden. Er soll auch in den kommenden Tagen geschlossen bleiben.

Die 150 betroffenen Camper sind laut Berichterstattung von «lenouvelliste.ch» in der Region untergebracht worden. Patrick Sierro, Vizepräsident von Evolène, erklärt, dass ein Sturm in der Nähe des Campingplatzes für Murgänge gesorgt habe. Der Platz selber war nicht betroffen, trotzdem entschied man sich, das Gelände vorsorglich zu räumen.

Die Anfahrtswege zum Campingplatz wurden am Montagmorgen wieder instand gestellt, was den Gästen ermöglichte, ihre persönlichen Sachen zu holen. Nach einem Aufklärungsflug mit dem Kantonsgeologen ist entschieden worden, den Platz auch in den kommenden Tagen geschlossen zu lassen.

map

06. August 2018, 13:26

Artikel teilen