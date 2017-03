160'100 Franken für die Nummer 1

Seit dem 15. Februar stand das Nummernschild «VS 1» zum Verkauf. Am Dienstagnachmittag um 15.00 Uhr ist die Auktion nun abgelaufen. Das Schild war dem Bieter «Matrans» stolze 160'100 Franken wert.

Der Bieter «Matrans» hat kurz vor Schluss das bereits länger bestehende Angebot von «AA1960» um 100 Franken überboten. Bis zu diesem zweitletzten Angebot hatte sich der Preis zuvor steil nach oben geschaukelt. «Matrans» darf sich nun Inhaber des Walliser Nummernschilds mit der tiefsten Zahl nennen. Insgesamt siebzehn Personen haben an der Online-Auktion teilgenommen.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich beim Bieter um eine Firma mit Standort in Stalden handeln. Wie der Kanton in einer Mitteilung informiert, bleibe der Name des Meistbietenden für den Moment anonym. Die offizielle Übergabe des Kontrollschildes erfolge bei der Immatrikulation eines Fahrzeuges mit der Nummer. «Der Meistbietende wird selber entscheiden, in welcher Form er dieses Ereignis öffentlich machen will», heisst es weiter.

Teuerstes Nummernschild der Schweiz

Die Erlöse der Online-Auktionen fliessen direkt in die Kasse des Kantons. Sie sollen für Aufgaben von allgemeinem Interesse verwendet werden. Bei der Auktion handelt es sich um einee von insgesamt 210 Massnahmen, die das strukturelle Defizit der Walliser Kantonsfinanzen beheben sollen. Als erste Nummer wurde nun «VS 1» versteigert - mit 160'100 Franken konnte bislang an keiner Auktion in der Schweiz ein höherer Preis erzielt werden.

Die Online-Auktion ist im Februar gestartet und wird künftig jeweils einmal pro Monat von der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) organisiert. Sie läuft über die Webseite www.vs.ch/autos der Dienststelle. Als nächste Nummern sollen VS 12, VS 103, VS 15251, VS 16561, VS 194491 und vor allem die Nummer VS 1 für Motorräder versteigert werden. Die DSUS freute sich laut Medienmitteilung über den Erfolg der ersten Auktion und den unerwartet hohen Erlös.

14. März 2017, 15:27

