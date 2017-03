17 neue Walliser Polizisten

Am Freitag, hat in der Kathedrale von Sitten die Vereidigung von 17 Polizisten statt gefunden. Eine Grosszahl geladener Gäste war bei der Feier anwesend.

Nach einem Jahr Ausbildung an der Polizeiakademie von Savatan, haben alle Walliser Aspiranten ihre Schlussprüfung mit Erfolg abgeschlossen und konnten ihren Eidgenössischen Fähigkeitsausweis in Empfang nehmen, dies teilt die Kantonspolizei Wallis am Freitag mit.

Nach der Vereidigung werden sie ihre neue berufliche Tätigkeit im Dienste der Sicherheit in Angriff nehmen. In einem Defilee mit der Ehrengarde und der Musik der Kantonspolizei Wallis, begaben sich die 17 zukünftigen Polizisten in die Kathedrale von Sitten zur Vereidigungszeremonie. Vor der Kathedrale schritt Staatsrat Oskar Freysinger in Begleitung des Kommandanten der Kantonspolizei, Christian Varone, die Ehrengarde ab.

Die 17 Aspiranten wurden anschliessend mit dem Schwur «Ehre und Treue» für die Kantonspolizei und das Wallis vereidigt. Von den vereidigten Polizisten werden 13 (10 Männer und 3 Frauen) ihren Dienst bei der Kantonspolizei aufnehmen. Vier Polizeibeamte (3 Männer und 1 Frau) treten ihren Dienst bei der Gemeindepolizei (Nendaz, Savièse, Sitten und Zermatt) an.

pd/noa

24. März 2017, 17:54

