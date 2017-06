1815.ch-Kolumnistin Baur-Stadler gestorben

Walburga Baur-Stadler ist vor wenigen Tagen ihrem Krebsleiden erlegen. Seit Mai 2015 berichtete sie regelmässig in loser Reihenfolge von ihren Erfahrungen aus Südkalifornien, wo sie fast 20 Jahre wohnhaft war.

Walburga Baur-Stadler ist im Wallis aufgewachsen. Danach hat es sie in alle Himmelsrichtungen verschlagen. Die letzten 20 Jahre lebte die 74-Jährige in Südkalifornien.

Vor gut einem Jahr ist sie an Krebs erkrankt und ihrem Leiden am 23. Juni erlegen, wie aus ihrem engsten Familienkreis verlautet wird. Sie wird in ihrer Wahl-Heimat Kalifornien beigesetzt.

27. Juni 2017, 15:35

