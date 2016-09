186 Arbeitslose mehr als im Juli

Ende August waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 5571 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zu Ende Juli sind dies 186 mehr. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent gestiegen.

Im August nahm die Zahl der Arbeitslosen in allen drei Regionen des Kantons leicht zu. Am schwächsten war die Zunahme im Oberwallis. Die Arbeitslosenquote befindet sich zum zweiten aufeinander folgenden Mal auf gleicher Höhe wie der Schweizerische Mittelwert. Betroffen von dieser leichten Zunahme sind Berufe in der Landwirtschaft und im Bereich Handel und Verkauf.

Im Vergleich zur selben Zeit vor einem Jahr kann ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit beobachtet werden, teilt der Kanton in einem Schreiben mit. Der Druck auf den Arbeitsmarkt kann somit als stabil betrachtet werden.

09. September 2016, 08:15

