Neues Reservoir für Saas-Grund

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat im August 46 Gesuche behandelt und Beiträge in der Höhe von 2'343'847 Franken beschlossen. Berücksichtigt werden Projekte in den Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Bern, Freiburg, Waadt, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Luzern, Glarus und Uri.

Die Unterstützung der Ausbildung der jungen Generation ist ein wichtiger Bereich in der Tätigkeit der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Um sicherzustellen, dass der Alpenraum weiterhin gepflegt und genutzt wird, muss alles daran gesetzt werden, dass die junge Generation ihre Heimat nicht verlässt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Schulbildung vor Ort.

Der Vorstand hat daher mehrere Beträge für die Unterstützung von Bildungsinfrastrukturen gesprochen. An den Neubau des Schulhauses Wiriehorn in der Berner Gemeinde Diemtigen kann die Patenschaft 300'000 Franken beitragen, an die Innensanierung des Schulhauses der Gemeinde Wyssachen, ebenfalls im Kanton Bern, 250'000 Franken. Aus dem Schulfonds überweist die Patenschaft 75'000 Franken an den Bezirk Rüte, Appenzell Innerrhoden, für die Fassadensanierung des alten Schulhauses. Die erfreuliche Schülerzahlentwicklung hat hier eine Erweiterung der Schulräume notwendig gemacht. Ebenfalls überweist die Patenschaft 64'474 Franken an die Gemeinde Glarus Süd für die Erneuerung von Spielplätzen.

Die Gemeinde Saas-Grund hat in den letzten Jahren sämtliche Wasserversorgungen zusammengefasst. Dafür musste sie ein neues Reservoir bauen und die Pumpstation sanieren. Die Patenschaft kann das Projekt mit 230'500 Franken mittragen. An die Erneuerung einer Wasserleitung in Wassen UR leistet die Patenschaft einen Beitrag von 90'000 Franken. Die Gemeinden Hundwil und Stein, Appenzell Ausserrhoden, können sich mit dem Kauf von St. Galler Wasserrechten die Wasserversorgung langfristig sichern. Die Patenschaft unterstützt den damit verbundenen Bau von Aufbereitungsanlagen, Pumpstationen und Leitungen mit 100'000 Franken.

pd/map

26. August 2016, 12:04

