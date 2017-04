20 Jahre Walliser Notrufzentrale 144

Die Walliser Sanitätsnotrufzentrale 144 „KWRO“ (kantonale Walliser Rettungsorganisation) wurde am 21. März 1997 eingeweiht. Seit 20 Jahren setzt sie alles daran, dass verletzte, verunfallte und in Not geratene Personen überall im Kanton schnelle Hilfe erhalten.

Seit 20 Jahren ist die Notrufzentrale 144 das erste Glied in der Walliser Rettungskette. Ihr schnelles und kompetentes Handeln ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Rettungseinsätze. Die Notrufzentrale 144 wird von der KWRO betrieben. Sie alarmiert und koordiniert die Notärzte, Ambulanzen, Rettungsspezialisten, Hundeführer, Rettungskolonnen, Rettungstaucher, Höhlenretter und First Responder, die über das Kantonsgebiet verteilt sind. Im Unterschied zu anderen Kantonen koordiniert sie zudem sämtliche Helikoptereinsätze in ihrem Zuständigkeitsgebiet. «Kurz gesagt sind wir für das gesamte Rettungswesen im Kanton zuständig, sowohl für alltägliche Einsätze als auch für Grossereignisse», erklärte der Direktor der KWRO, Jean-Marc Bellagamba, an der heutigen Jubiläumsfeier.

Jedes Jahr werden über die Notrufzentrale rund 200'000 ein- und ausgehende Anrufe und ca. 20'000 Einsätze abgewickelt, wobei die Einsätze seit zehn Jahren jährlich um etwa fünf Prozent zunehmen. Bei 20 Prozent der Einsätze handelt es sich um Helikoptereinsätze. Der KWRO stehen tagsüber sechs und nachts drei Helikopter zur Verfügung – eine Konzentration an Rettungsmitteln, die laut dem Direktor der KWRO weltweit einzigartig ist. Insgesamt sind in 90 Prozent aller lebensbedrohlichen Notfälle innerhalb von 20 Minuten Retter auf Platz.

Um ihren runden Geburtstag gebührend zu feiern, organisiert die KWRO am Samstag, dem 6. Mai, von 10.00 bis 17.00 Uhr beim Gerundensee in Siders einen öffentlichen Anlass. Gross und Klein können live eine Rettung per Helikopter aus einer Felswand oder aus dem See erleben, den Rettungshunden bei der Arbeit zusehen und Interessantes über Bergungen erfahren. Zudem gibt es am Vormittag einen Sponsorenlauf rund um den See zugunsten des Instituts Notre-Dame de Lourdes in Siders.

