Kanone wird inspiziert

Am Freitag hat die traditionelle Inspektion der Gedenkkanone beim Schloss Majorie in Sitten stattgefunden. Die offizielle Zeremonie markierte gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum der Installation der Kanone, die der Bund dem Kanton anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Waffenplatzes Sitten überreicht hatte.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum der Errichtung des Waffenlatzes in Sitten machte der Bund dem Kanton Wallis am 25. September 1992 ein Geschenk in Form einer 10,5 Zentimeter leichten Feldhaubitze, die aus der Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkrieges stammt. Diese wurde beim Schloss Majorie in Sitten aufgestellt. An ebendiesem Standort wurde 1842 der erste Waffenplatz von Sitten errichtet, bevor 1942 die Kaserne Champsec gebaut wurde.

Der Präsident des Staatsrates Jacques Melly sowie Vertreter der Armee, der Stadt Sitten und von religiösen Einrichtungen trafen sich, um das 25-jährige Jubiläum der Installation der Kanone zu feiern. Die traditionelle Inspektion der Kanone zur Gewährleistung deren Funktionstüchtigkeit stand im Mittelpunkt dieser Begegnung. Die Zeremonie bot Gelegenheit, sich an die Zusammenarbeit zwischen der Armee, dem Kanton und der Stadt Sitten zu erinnern.

06. Oktober 2017, 15:06

