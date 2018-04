27.5 Grad. MeteoNews registrierte am Donnerstag in Sitten den bislang wärmsten Tag des Jahres. Foto: Valais/Wallis Promotion

Wie MeteoNews mitteilt, wurde die Sommermarke von 25 Grad am Donnerstag an mehreren Orten deutlich überschritten. Die wärmsten Temperaturen registrierte der Wetterdienst mit 27,5 Grad in Sitten. In Visp waren es demnach 25,1 Grad.

Nachdem bereits am Mittwoch vielerorts die wärmsten Temperaturen des Jahres registriert wurden, stieg das Quecksilber am Donnerstag nochmals an. Gemäss MeteoNews wurde die Sommermarke von 25 Grad an mehreren Messstationen deutlich überschritten.

Am wärmsten wurde es demnach in Sitten. In der Kantonshauptstadt reichte es für 27,5 Grad. An zweiter Stelle folgte Basel-Binningen (27,1 Grad.) Mit 25,1 Grad registrierte auch Visp einen Sommertag.

Von morgen Freitag bis Sonntag erwartet MeteoNews wiederum viel Sonnenschein sowie Temperaturen von bis zu 28 Grad. Erst am Montag sollen Schauer und Gewitter wieder eine gewisse Abkühlung bringen. Mit rund 20 Grad bleibt es aber noch immer warm.

19. April 2018, 19:00

Artikel teilen