528 Arbeitslose mehr im Wallis

Arbeitsmarkt | Quote steigt im November um 0,3 Prozent an

Im November stieg die Zahl der Arbeitslosen im Wallis an. Foto: 1815.ch

Ende November sind in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 5786 Arbeitslose gemeldet worden. Im Vergleich zu Ende Oktober sind dies 528 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit nahm im Vergleich zum Vormonat in allen drei Regionen zu, dies teilt der Kanton Wallis in einem Schreiben mit. Hierbei seien vor allem die saisonalen Berufe in der Landwirtschaft und im Baugewerbe betroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr zur gleichen Zeit ging die Arbeitslosigkeit in allen Regionen und allen Berufsgruppen zurück. Die Wirtschaftslage setzt ihre positive Tendenz weiter fort. Gemäss den Experten des SECO sei das reale BIP der Schweiz im dritten Quartal 2017 gestiegen. Dieses BIP-Wachstum basiert sowohl auf der Inlandnachfrage als auch auf dem Aussenhandel. Daher seien die Aussichten für das Jahr 2018 eher optimistisch.

pd/noa

07. Dezember 2017, 08:24

