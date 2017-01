57-Jährige stürzt bei Schneeschuhwanderung in den Tod

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Val Ferret ein Wanderunfall. Eine Frau stürzte dabei 100 Meter in die Tiefe und verstarb noch am Unfallort.

Die verunglückte 57-jährige Freiburgerin unternahm mit ihrem Mann und drei weiteren Personen eine Schneeschuhwanderung zwischen der Alpe de la Peule und dem Grand col Ferret. Nach kurzer Zeit und aus nicht geklärten Gründen habe sie das Gleichgewicht verloren, informiert die Kantonspolizei in einem Communiqué. Sie sei ausgerutscht und zirka 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Die aufgebotenen Rettungskräfte der Air-Glaciers konnten nur noch den Tod der Verunfallten feststellen.

