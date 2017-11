60'000 Franken für Behinderte im Wallis

Der Erlös des Visper Weihnachtsmarktes 2016 zugunsten behinderter Mitmenschen betrug 60‘000 Franken. Das Organisationskomitee konnte den Betrag erneut vollumfänglich an Behindertenorganisationen verteilen.

Das Organisationskomitee des Visper Weihnachtsmarktes zugunsten behinderter Mitmenschen konnte dem Wohnheim für Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung, Fux campagna in Visp, der Behindertenorganisation Insieme Oberwallis, dem Institut Notre Dame de Lourdes in Siders, den Stiftungen Atelier Manus, Zuckerpuppa und Kinderspitex Oberwallis sowie dem Behindertensport Oberwallis gesamthaft einen Betrag von 60‘000 Franken übergeben. Diese Summe entspricht dem Erlös des Visper Weihnachtsmarktes 2016.

Hans Keller, OK-Präsident des nicht-kommerziellen Weihnachtsmarktes, sagte anlässlich der Checkübergabe: «In zwei Tagen 60‘000 Franken für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sammeln, das geht nur dank dem Gratiseinsatz der vielen ungenannten Helferinnen und Helfer. Zahlreiche Menschen im Oberwallis besuchen den Markt und verweilen, um gezielt Behinderte zu unterstützen, sich dabei auch untereinander zu treffen. In dem Sinne sind diese zwei Tage ein Erfolg für die Menschen mit besonderen Bedürfnissen.»

Beiträge, die direkt gebraucht werden

Als Vertreterin der beschenkten Stiftung Insieme bedankte sich Stiftungsratspräsidentin Nicole Ruppen bei den Organisatoren für den geschenkten Betrag und den Stand, den die Stiftung am Markt jeweils betreiben kann. Der Betrag fliesst in die neu eröffnete Lingerie in Brig. Daniela Biner, Direktorin des Instituts Notre Dame de Lourdes (NDL) in Siders, eine der ältesten Organisationen im Wallis, ist froh um die Unterstützung, welche sie für eine sinnvolle, technikfreie Freizeitgestaltung der Kinder investieren will.

Der Geschäftsleiter des Atelier Manus, Christian Escher, nahm für seine Organisation den Betrag entgegen. Die Stiftung will diesen für einen Fonds verwenden, aus dem Angestellte in Notsituationen finanzielle Unterstützung erhalten, zum Beispiel für eine aufwändige, nicht gedeckte Zahnsanierung. Die Vertreter der Stiftung Zuckerpuppa, Thomas Reinke und Elisabeth Winter, bedankten sich für den Beitrag, der in das Café auf dem Aletsch Campus investiert wird.

Dank für intensive Arbeit

Ebenfalls in den Genuss einer Unterstützung kam dieses Jahr der Behindertensport Oberwallis. Er war durch Kantonalpräsident Rico Meyer und Sektionspräsident Johannes Gemmet vertreten. Laut Gemmet wird das Geld zur Deckung von Transportkosten verwendet, welche bei der Teilnahme an Behindertensport-Skirennmeisterschaften anfallen. Für die Stiftung Kinderspitex Oberwallis nahm Dr. Alain Wimmersberger die Spende entgegen.

In der Funktion als Direktor der Fux campagna in Visp konnte Donat Jeiziner einen Check für seine Institution entgegennehmen. Er bedankte sich auch als Sekretär des Organisationskomitees für die intensive Arbeit, die hinter den Kulissen und auf dem Markt selber geleistet werde. Der Stiftungsratspräsident der Fux campagna, René Bayard, informierte zudem über den Stand des Erweiterungsbaus des Heims. Der neue Teil ist bereits voll funktionsfähig und wird täglich genutzt. Die offizielle Eröffnung findet im Frühjahr 2018 statt.

Der Visper Weihnachtsmarkt findet seit dem Jahre 1989 regelmässig am letzten Wochenende im November statt – die 29. Auflage geht am Freitag, 1. Dezember und Samstag, 2. Dezember, auf dem Visper Kaufplatz über die Bühne. Der Erlös geht vollumfänglich an Behindertenorganisationen und -institutionen. Zweck des Marktes ist einerseits die Schaffung einer Plattform, an der Institutionen für Behinderte ihre Produkte und Handarbeiten auf eigene Rechnung anpreisen und verkaufen können und andererseits mit dem Verkauf von Adventskränzen und -gestecken sowie Hand-, Bastel- und Strickarbeiten und dem Führen einer Festwirtschaft mit Essen und Getränken einen gesellschaftlichen Rahmen zu bieten. Trägerschaft ist die Fux campagna mit Unterstützung der Ortsvereine von Visp/Eyholz und einem autonomen Organisationskomitee.

pd/map

21. November 2017, 08:28

Artikel teilen