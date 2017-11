Vorbereitungen für Stadtlauf 2018 laufen auf Hochtouren

An der GV des KTV Glis-Gamsen Foto: zvg

Präsident Thomas Luggen und sein Vorstand konnten am Freitag 69 Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie Gäste des Polysport Wallis zur 62. Generalversammlung im Pfarreiheim in Glis begrüssen.

Der KTV Glis-Gamsen konnte dabei auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das Highlight der Turnsaison 2017 war der 35. Stadtlauf am 28. April 2017, an welchem ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden konnte. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den 36. Stadtlauf 2018 auf Hochtouren. Auch am Eidgenössischen Jodlerfest im Sommer hat der KTV Glis-Gamsen unterstützend mitgewirkt und konnte eine positive Bilanz ziehen.

An der diesjährigen GV konnte der KTV Glis-Gamsen fünf Neumitglieder aufnehmen. Ein positiver Trend, der sich in den letzten Jahren etabliert hat. Neben den verschiedenen Erwachsenen-Gruppen, ob als Turner, Volleyball- oder Unihockey-Spieler, erfreut sich die Jugendriege bei immer mehr Kindern grosser Beliebtheit. Mit 34 tobenden Kids sind die Turnstunden jeweils voller Leben.

Nach fünf Jahren im Vorstand des KTV Glis-Gamsen und des Organisationskomitees des Stadtlaufs Glis gab Aktuar, Antonino Maesano seine Demission bekannt. Als Nachfolger wurde Rolf Schröter einstimmig in den Vorstand gewählt.

pd/map

18. November 2017, 15:25

Artikel teilen