620 Millionen Franken Umsatz bei Bosch

Bosch, ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen, beendete sein Geschäftsjahr 2016 in der Schweiz mit einem Umsatz von rund 620 Millionen Franken. Die Zahl der Mitarbeitenden bei Bosch in der Schweiz liegt aktuell bei rund 3'200. Damit ist das Unternehmen einer der grossen Arbeitergeber im Land.

«Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für die Bosch-Gruppe, insbesondere für innovative und vernetzte Konsumgüter sehen wir hier weiterhin viel Potential», sagte Ute Lepple, Repräsentantin der Bosch-Gruppe in der Schweiz, in einer Mitteilung.

Umsatzentwicklung nach Unternehmensbereichen

Im Unternehmensbereich Mobility Solutions verzeichnete Bosch im Geschäftsjahr 2016 in der Schweiz ein stabiles Wachstum. Die Entwicklung des Unternehmensbereichs Industrial Technology verlief im Gegensatz zum Gesamtweltmarkt insgesamt leicht positiv. Aufgrund der derzeit herausfordernden Marktbedingungen auf dem schweizerischen Heizungsmarkt blieb das Geschäft im Bereich Energy and Building Technology hinter dem Vorjahr. Besonders erfreulich entwickelte sich im Berichtsjahr der Unternehmensbereich Consumer Goods. Dies zeigte sich im vergangenen Jahr beim Geschäft mit Hausgeräten positiv, Elektrowerkzeuge für Handwerker, Heimwerker und Gartenliebhaber waren ebenfalls stark nachgefragt.



Bosch-Tochter Scintilla AG feiert 100-jähriges Bestehen

Gerade für den Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge spielt die Schweiz innerhalb der Bosch-Gruppe eine besondere Rolle: Die zum Unternehmen gehörende Scintilla AG ist für die Entwicklung, Fertigung, Vertriebskoordination und das Marketing des Zubehörs für Elektrowerkzeuge in der ganzen Welt verantwortlich. Das Schweizer Tochterunternehmen wurde 1917 in Zuchwil gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Von der Entwicklung und Produktion des Magnetos über Stichsägen bis zum qualitativ erstklassigen Zubehör – die Scintilla AG hat sich zu einem Innovationsführer entwickelt und wird auch in Zukunft auf ihre Erfolgsfaktoren mit Schweizer Wurzeln setzen.



Der Gründungsstandort Solothurn der Scintilla AG ist für den Bosch-Produktbereich Elektrowerkzeuge Zubehör heute der globale Hauptsitz mit 280 Mitarbeitenden, am Fertigungsstandort in St. Niklaus stellen rund 660 Mitarbeitende die Entwicklung und Fertigung der Produkte sicher.

