67-jährige Walliserin stirbt bei Selbstunfall mit Auto

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr, hat sich auf der Route d'Hérens ein Selbstunfall ereignet. Dabei verlor eine Person ihr Leben.

Eine 67-jährige Walliserin mit Wohnsitz in der Region fuhr am Steuer ihres Personenwagens auf der Route d'Hérens, von Vex in Richtung Sitten. Kurz nach der «Ranch des Maragnènes» verlor sie in einer Haarnadelkurve aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug, geriet von der Strasse ab, überschlug sich mehrmals und kam ungefähr 130 Meter unterhalb der Strasse auf dem Dach zum Stillstand.

Die Stützpunktfeuerwehr von Sitten musste das Opfer aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Lenkerin wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten überflogen, wo sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlag.

pd/noa

11. Juli 2017, 16:51

