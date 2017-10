70 Jahre, 3 Geschäftsführer, 2 Umzüge

1947 von Grossvater Noll gegründet, zog die "Holzbau Noll AG" zunächst in die Gliser Gstipf- und vor ein paar Monaten in die Holowistrasse. Zum 70-jährigen Jubiläum lud Inhaber Christoph Noll Kunden und Interessierte am Samstag zu einem Tag der offenen Tür.

Heute beschäftigt die Zimmerei 16 Mitarbeiter, darunter zwei Lehrlinge. Einer von ihnen, Rafael Bieler, führte dem Publikum ein typisches Vorbereitungstraining für die Schweizermeisterschaft seiner Zunft vor. Er muss es wissen: der junge Mann im vierten Lehrjahr wurde dort bereits Zweiter und hat sich somit für die Europameisterschaft im nächsten Herbst qualifiziert.

Präsentiert wurde den Besuchern auch der Betrieb. Dabei wurde deutlich, dass die Digitalisierung auch im Handwerk nicht aufzuhalten ist. Seine Baupläne entwirft Zimmerer Noll heute am Computer; Maschinen können anhand der Pläne sodann auch raffinierteste Elemente herstellen.

Einsicht in ein grösseres Projekt gewährte schliesslich das Modell einer Holzfassade. Hier führte die Holzbau Noll AG vor, wie der Sozialbau St. Ursula dereinst ausschauen wird.

pac

21. Oktober 2017, 18:08

Artikel teilen