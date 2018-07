«Ich sitze nun mal lieber am Computer als vor dem Fernseher»

LEUK-STADT | «Ich war wie ein Bub», sagt Bernadette Zumstein-Mathieu. Und lacht. Blicht die Leukerin mit Jahrgang 1926 zurück auf ihre Kindheit, hält sie fest: «Sie war ganz flott.»

lothar berchtold

«Ganz flott», so liesse sich auch auf den Punkt bringen, wie es dieser Seniorin – sie hat ihren 92. Geburtstag hinter sich – heute geht. Klar, alles macht der Körper nicht mehr mit.

Doch wer in diesem Alter alleine in den eigenen vier Wänden leben und den Haushalt eigenständig führen kann, wer sich in diesem Alter jeden Tag die eigenen Mahlzeiten kocht, wer sich in diesem Alter rege übers Tagesgeschehen in Nähe und Ferne informiert, wer in diesem Alter täglich liest und sich in Sachen Internet und Facebook nicht nur auskennt, sondern diese auch zu nutzen versteht – beneidenswert, wer dies im Alter von mehr als 90 Jahren tun kann.

«Wir ‹marfelten› auf dem

Hauptplatz»

«Schau mal, wie eine Zwanzigjährige geht sie da den Hauptplatz rauf», sagte mir kürzlich ein Kollege, als Bernadette Zumstein da des Weges kam. Er übertrieb zwar schon ein wenig, aber ganz falsch lag er mit seiner Bemerkung nicht. «Zu Fuss von Susten rauf nach Leuk-Stadt, das geht schon noch, aber nicht mehr so wie früher», bemerkt meine Gesprächspartnerin bei meinem Besuch bei ihr zu Hause in Leuk-Stadt.

Strassen und Plätze

waren zum Spielen da

Sieben Kinder waren sie zu Hause, an ihre Kindheit erinnert sich Bernadette Zumstein gerne. «Alles nahmen wir als Selbstverständlichkeit hin, auch die Sachen, die wir nicht hatten», erzählt sie. «Wir hatten stets eine schöne Weihnacht, verbrachten sie im Kreis der Verwandten, mit Musik und Gesang», blickt sie zurück. Die Sorgen hätten erst begonnen, als ihr Vater im Alter von 53 Jahren verstarb, hält sie fest. Auch ihre Mutter starb früh, musste im Alter von bloss

52 Jahren das Zeitliche segnen.

In bester Erinnerung geblieben seien ihr ihre spontanen Besuche bei ihrer Grossmutter, fährt die Leukerin fort. «Ich setzte mich bei ihr stets an den Tisch, zwei ledige Tanten und ein lediger Onkel waren auch da», berichtet sie. Die Freizeit verbrachte man seinerzeit stets draussen. «Wir ‹marfelten› auf dem Hauptplatz, spielten Ball in den Gassen und auf der Strasse, schlittelten im Dorf – der Verkehr war ja wirklich nicht gross», zählt sie auf. Drei Jahre verbrachte Bernadette Zumstein im Internat in Brig, es war in den Kriegsjahren. «Konfitüre gab es nur sonntags, Butter nie», erinnert sie sich, «nach Hause gehen konnten wir nur nach Trimesterende, Ausgang gab es nie.»

18 Jahre lang

Raiffeisen-Verwalterin

1949 läuteten dann die Hochzeitsglocken: Bernadette Ma­thieu heiratete Robert Zum­stein, ein neuer Lebensabschnitt nahm seinen Anfang. Fünf Kinder zogen die beiden gross, drei Mädchen und zwei Knaben. «Robi hat mich verwöhnt», sagt sie über ihren Gatten, der 2005 im Alter von

80 Jahren verstarb. Er hatte sich als Gemeinderat engagiert, doch dass er sich als Kandidat fürs Präsidium aufstellen liesse, wollte seine Frau nie. «Ich drohte ihm mit der Scheidung, falls er dies täte», bemerkt Bernadette Zumstein.

«Einschlafen, ohne vorher

zu lesen, kenne ich nicht»

Bernadette

Zumstein-Mathieu

Die Arbeit im Haushalt war das eine Tagwerk, die Arbeit ausserhalb nebst dem Haushalt das andere im Leben von Bernadette Zumstein: Einst im Büro ihres Vaters, der Gemeindepräsident war, später bei einem Juristen, dann im Restaurant La Poste – «das war wirklich nichts für mich» – und schliesslich während 18 Jahren als ­Verwalterin der Leuker Raiffeisenbank.

«Mein Vater war der erste Raiffeisen-Verwalter in Leuk-Stadt, so trat ich seinerzeit diese Stelle auch in Erinnerung an ihn an», blickt Bernadette Zumstein zurück auf die Zeiten, in denen sie im eigenen Haus diese Bank führte. Sie engagierte sich auch im Vorstand des Oberwalliser Verbands, schätzte die zahlreichen Kontakte, die sich dabei ergaben. «Die Arbeit als Verwalterin war eine dankbare Arbeit, die Kontakte mit den vielen Leuten waren schön», betont sie. Und erwähnt, dass sie der Arbeit wegen auch das Permis ­machte.

«Man lernt, wenn

man damit arbeitet»

In der Bank schloss sie denn auch seinerzeit erste Bekanntschaft mit dem Computer – sozusagen eine «Freundschaft auf Ewigkeit» nahm ihren Anfang. Heute hat sie zwei solche Geräte zu Hause: Der eine Computer dient ihr fürs Informieren und für Facebook, der andere fürs Spielen. Ist es denn nicht schwierig, damit zurechtzukommen?

«Es gibt schlimmeres Lernen – und man lernt, wenn man damit arbeitet», bringt sie ihre Ansicht auf den Punkt und meint: «Ich sitze nun mal lieber am Computer als vor dem Fernseher.» So gehört die Internet-Lektüre von «NZZ» oder der «Berner Zeitung» genauso zu ihrem Alltag wie die Kontaktpflege per Facebook. «Bei Facebook kannst du ja wählen, mit wem du Kontakt haben willst und mit wem nicht», sagt sie, «aber in meinem Profil habe ich kein Foto reingestellt», fügt sie hinzu.

Nach 79 Wanderungen war Schluss damit

Was Bernadette Zumstein gerne machte – lesen, jassen und bis vor Kurzem wandern. «Jassen erhält jung», zeigt sie sich überzeugt. «Ich lese gerne und viel, Einschlafen ohne vorher zu lesen geht nicht», fährt sie fort. Und wie kam sie zum Wandern? «Robi ermunterte mich dazu, ich war Jahre lang mit einer Wandergruppe unterwegs», erzählt sie. 2017 hörte sie damit auf, nach 79 Wanderungen mit dieser Gruppe. «Ich kam nicht mehr ganz gut mit, wollte nicht, dass die andern Rücksicht nehmen müssten auf mich», begründet sie dies.

Warum sie in ihrem hohen Alter derart gut «zwäg» sei, ob es da so etwas wie ein Rezept gibt, will ich von ihr wissen. Ob all diese Aktivitäten jung erhalten, «weiss ich nicht», lautet ihre Antwort. Dass sie sich fürs Weltgeschehen interessiere – «ich habe ja Zeit dafür», bemerkt sie. Und täglich für sich zu kochen ist für sie eine Selbstverständlichkeit.

Ob sie – was den Anschein erweckt – zufrieden sei mit ihrem Leben? «Ja, das bin ich. Aber ‹Längizit› von Robi habe ich schon», sagt sie. Was ihr Sorgen macht? «Ich vergesse Namen – das beschäftigt mich schon.»

Anregend, herzlich und offen – so erlebte ich das Treffen mit der ebenso freundlichen wie vifen Bernadette Zumstein-Mathieu. Allerdings musste ich sie zum Schluss überreden. Nämlich für das eine und andere Foto. Sie wollte nicht, liess es schlussendlich doch noch zu. Zuvorkommenheit kennt nun mal weder Alter noch Grenzen – dies einer der Gedanken,

der mir auf dem Heimweg hochkam.

STECKBRIEF

Name: Zumstein-Mathieu

Vorname: Bernadette

Geburtsdatum: 17. Mai 1926

Wohnort: Leuk-Stadt

Beruf: Hausfrau

Hobbys: Lesen, Jassen und Wandern

06. Juli 2018, 03:00

