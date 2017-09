Die öffentliche Auflage und damit die Einsprachefrist des Ausführungsprojekts der Autobahn A9 durch den Pfynwald ist vergangene Woche zu Ende gegangen. Insgesamt sind 89 Einsprachen eingegangen.

Der Kanton Wallis hat im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Energie und Kommunikation (UVEK) die öffentliche Auflage der Projektdokumente der Autobahn A9 durch den Pfynwald (Sierre Est - Leuk/Susten Ost), inklusive Trinkwasserfassung Salgesch/Siders und Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) für die T9 Salgesch-Leuk in den Gemeinden und die zugehörige Publikation im Amtsblatt organisiert. Die Dokumente sind vom 18. August bis und mit 19. September in den Gemeinden Siders, Salgesch, Leuk, Varen, Agarn und Turtmann-Unterems aufgelegt worden. Während der Auflagefrist gingen beim UVEK 89 Einsprachen ein.

Der Kanton Wallis als Gesuchsteller wird nun vom Generalsekretariat des UVEK aufgefordert werden, zu den Einsprachen Stellung zu nehmen. Ebenfalls werden die betroffenen Bundesämter aufgefordert, zum Projekt und allenfalls zu den Einsprachen Stellung zu nehmen. Diese werden den Einsprechenden zur Kenntnis zugestellt. Anschliessend entscheidet das UVEK, inwieweit Einspracheverhandlungen durchgeführt werden. Nach Abschluss allfälliger Verhandlungen und dem Vorliegen der notwendigen Stellungnahmen wird das Instruktionsverfahren abgeschlossen.

Das UVEK erarbeitet anschliessend die Plangenehmigungsverfügung, in welcher über Einsprachen gegen das Projekt und gegen Enteignungen sowie über allfällige Projektänderungen entschieden wird. Gegen die Plangenehmigungsverfügung des UVEK können die Verfahrensbeteiligten beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben. Über die Entschädigungsforderungen entscheidet die Eidgenössische Schätzungskommission, sofern keine Einigung mit dem Kanton zustande kommt.

Das Ausführungsprojekt der Teilstrecke der Autobahn A9 durch den Pfynwald erstreckt sich von der Autobahnausfahrt im Osten von Siders bis Susten (bis zum im November 2016 neu eröffneten Teilstück). Die 8,5 Kilometer der Autobahn durch den Pfynwald verlaufen bis zu 75 Prozent unterirdisch in gedeckten Einschnitten oder in Tunnels und sollen so zu einer hohen Umwelt- und Landschaftsqualität im mehrfach geschützten Pfyngebiet beitragen. Der Kostenvoranschlag des heutigen Ausführungsprojektes beträgt 1.2 Milliarden Franken, inklusive Trinkwasserversorgung Salgesch/Siders und SABA.

27. September 2017, 09:37

