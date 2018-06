Ein Abend im Zeichen des Wandels

Die Raffeisenbank Gampel-Raron kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Der Jahresgewinn stieg um über 15 Prozent.

Der Vorsitzende der Bankleitung, Stephan Schnyder, konnte an der Generalversammlung von Freitagabend in Steg starke Finanzkennzahlen präsentieren. Das Kerngeschäft der Genossenschaft entwickelte sich 2017 über dem Markt. So verzeichnet die Raiffeisenbank ein Wachstum von 5,4 Prozent auf 386,5 Millionen Franken. Der Jahresgewinn liegt bei rund 590’000 Franken (plus 16,3 Prozent) . Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 4 Prozent auf 441,2 Millionen Franken.

Bregy für Schnyder

Stephan Schnyder tritt nach 35 Jahren in den Ruhestand. Karl Bregy wird ab Juli 2018 die operative Leitung der Bank übernehmen. Der bisherige Verwaltungsrat wurde von der Generalversammlung bestätigt, an dessen Spitze steht weiterhin Christoph Ceppi.

Die GV stand aber nicht nur im Zeichen der Berichte und Bilanzen - auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz. Kabarettist Michael Elsener sorgte für zahlreiche Lacher, das Trio Kohlbrenner für musikalische Stimmung. Die 800 anwesenden Genossenschafter wurden im Festzelt des Oberwalliser Musikfestes in Steg bestens unterhalten.

Neue Lokalitäten - neues Beratungskonzept

In Gampel wurde in den letzten Wochen die Geschäftsstelle ausgebaut und modernisiert. Am kommenden Samstag werden die neuen Lokalitäten eingeweiht und die die Bevölkerung aus dem Geschäftskreis zum Tag er offenen Tür eingeladen.

