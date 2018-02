90 Minuten pure Ekstase

Für die Rarner Fastnachtsgruppe Bietschichlepfär ist der grosse Umzug in Sitten jeweils ein Höhepunkt. Ausgelassene Stimmung, laute Musik und pure Ekstase waren garantiert. Der WB hat sich auf dem Wagen an die Konfettikanone gewagt.

Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Rarner Fastnachtsgruppe Bietschichlepfär unterwegs. In der fünften Jahreszeit nehmen sie mit kreativ geschmückten Wagen an mehreren Umzügen teil. In diesem Jahr stand der Ohrfeigen-Eklat von Christian Constantin im Zentrum. Für die 14-köpfige Truppe ist der grosse Fastnachtsumzug in Sitten jeweils einer der Höhepunkte.

Während rund 90 Minuten zogen in der Walliser Kantonshauptstadt rund 14 Guggenmusiken und zwölf Fastnachtswagen im Kreis durch die Altstadt. Die Bietschichlepfär investieren in die Narrenzeit nicht nur eine Menge Leidenschaft und Energie, sondern auch eine Menge Geld. Denn allein für die rund 1,5 Tonnen Konfetti, die sie in der Fastnachtszeit in die Luft katapultieren, zahlen sie rund 2'500 Franken.

«In diesem Konfettiregen auf dem Wagen zu tanzen, ist einfach ein unglaubliches Gefühl», sagt Aaron Imboden. Für ihn ist es die letzte Fastnacht als Präsident der Gruppe. Nach sieben Jahren wird er im nächsten Jahr wieder als normales Mitglied auf dem Wagen weiterfeiern.

mgo

10. Februar 2018, 18:35

