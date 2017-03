Ab 2018 gibt es für Armeeangehörige Joker-Freitage

Voraussichtlich ab 2018 können Rekruten und Rekrutinnen sowie Kaderleute der Armee in der Rekrutenschule sowie im Praktischen Dienst ohne Begründung freie Tage beziehen. Die Armee will sich mit dieser Massnahme administrativ entlasten.

Die Freitage würden ins revidierte Dienstreglement aufgenommen. Vorgesehen sei, es am 1. Januar 2018 in Kraft zu setzen, sagte Verteidigungsminister Guy Parmelin am Montag in der Fragestunde des Nationalrates. Bezogen werden können die Tage ohne Begründung, etwa für eine Diplomfeier, ein Bewerbungsgespräch oder wegen eines Problems in der Familie.

Ziel der Neuerung sei eine Entlastung der Verwaltung bei der Behandlung von Urlaubsgesuchen, führte der Verteidigungsminister aus. Denn zunehmend gelangten Armeeangehörigen bis an die höchsten Stellen, wenn Urlaube nicht gewährt würden.

Einschränkungen wird es beim Bezug der freien Tage allerdings geben: Unter anderem während Durchhalteübungen, Inspektionen oder offiziellen Besuchstagen dürfen sie nicht bezogen werden. Auch dürfen die Freitage nicht mit Feiertagen wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder Auffahrt kombiniert werden.

Einen Einfluss auf die militärische Ausbildung haben die freien Tage laut Parmelin nicht. Sie machten unter zwei Prozent von beispielsweise 124 Diensttagen einer Rekrutenschule aus.

Nach den Jokertagen gefragt hatte der Unterwalliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor. Er wollte unter anderem wissen, ob der Bundesrat «mit dieser Anpassung an den Zeitgeist, mittels Demagogie im Allgemeinen die Motivation und den Ausbildungsgrad unserer Soldaten» gewährleisten könne. Anfang März hatten die Zeitungen «Zentralschweiz am Sonntag» und «Ostschweiz am Sonntag» über Pläne für Jokertage berichtet.

13. März 2017, 20:31

