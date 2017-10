Abendrot verzückt das Wallis

Auch in Aosta war das Abendrot zu sehen. Foto: 1815.ch

Am Mittwochabend tauchte der Himmel bei Dämmerung in eine äusserst starke und eindrückliche Rotfärbung. Das Phänomen war schweizweit zu beobachten.

Äusserst spektakuläre Bilder entstanden am Mittwochabend bei der Dämmerung. Während Handykameras gewöhnlicherweise Mühe bekunden, das zarte Abendrot einzufangen, zeigte es sich gestern in knalligen Variationen. Der gestrige Abendhimmel wusste die ganze Schweiz in seinen Bann zu ziehen.

Das Abendrot entsteht durch die Streuung des Lichts, kleine Partikel in der Atmosphäre verstärken den Effekt.

